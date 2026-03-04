عامل وأبناؤه الأربعة على حبل المشنقة.. اعرف الحكاية

قررت محكمة جنايات سوهاج وبإجماع الآراء إحالة أوراق أب عامل وأبنائه الأربعة إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ا.م.ف" بدائرة قسم ثان سوهاج.

كشفت تحقيقات النيابة أنه في عام 2024 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قرروا التخلص منه وترصدوا للمجنى عليه في أحد الأماكن وبمجرد خلو المكان من المارة أطلق عليه المتهم الأول الأعيرة النارية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.