قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«قضايا الدولة» تسلم شهادات برنامج القانون الدولي للاستثمار والتحكيم لأعضائها الجدد

جانب من التسليم
جانب من التسليم
إسلام دياب

أُقيم اليوم بمقر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة بالمهندسين، حفل تسليم شهادات برنامج «القانون الدولي للاستثمار والتحكيم» (دفعتا 2024 ,2025)، الذي نُفِّذ بالتعاون مع مركز دراسات القانون التجاري بـQueen Mary University of London.

وافتُتحت الفعاليات بكلمة للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أكد خلالها أهمية التعاون الأكاديمي الدولي مع المؤسسات الجامعية المرموقة، مشيدًا بالشراكة مع جامعة كوين ماري – لندن ومركز دراسات القانون التجاري بها، لما تمثله من مكانة علمية وخبرة متخصصة في مجالات القانون الدولي والاستثمار والتحكيم. 

كما وجّه الشكر إلى مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة على جهوده في تنظيم البرنامج والحفل، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا لتعاون المركز مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كرينا بالتاج، مدير التعليم التنفيذي بجامعة كوين ماري – لندن، أن الجامعة ومركز دراسات القانون التجاري بها يُعدّان مؤسسة أكاديمية دولية تقدم برامجها لممثلي الدول والخبراء القانونيين والمتخصصين من مختلف الدول، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة على المستوى الدولي، ونقل الخبرات المقارنة وأفضل الممارسات في مجال تسوية منازعات الاستثمار والتحكيم. 

كما حرصت على تهنئة الخريجين، مشيدةً بجهودهم والتزامهم طوال فترة الدراسة.


وتخلل الحفل تسليم شهادات إتمام البرنامج الخريجين، إلى جانب منح شهادات تقدير للخريجين تقديرًا لمشاركتهم واجتيازهم متطلبات البرنامج بنجاح، في أجواء عكست الاعتزاز بالإنجاز العلمي المحقق.

وفي كلمتها الختامية، أعلنت الدكتورة كرينا بالتاج إطلاق البرنامج الجديد «القانون الدولي للطيران وتنظيم الطيران المدني وتسوية منازعاته»، والمقرر انطلاقه في شهر أبريل المقبل، مؤكدةً أن تخصيص منحة تخفيض بنسبة ٥٠٪ للدارسين الذين يرشحهم مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة للالتحاق بالبرنامج يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر بين الجامعة والمركز، وتعزيزًا لمسارات الشراكة الأكاديمية الدولية بين الجانبين.

واختُتمت الفعاليات بكلمة للمستشار أحمد سعد عبد العاطي، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أكد فيها أهمية البناء على هذا النجاح وتعزيز مسارات التعاون الأكاديمي الدولي، معلنًا عن تقديم منحة إضافية مقدمة من مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة دعمًا للراغبين من مستشاري هيئة قضايا الدولة في الالتحاق بالبرنامج الجديد، وذلك في إطار حرص المركز على توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز فرص المشاركة في البرامج القانونية المتخصصة ذات الطابع الدولي.

هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة مركز الدراسات القضائية والتدريب القانون الدولي للاستثمار والتحكيم مركز دراسات القانون التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين

اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض كافة الطعون المقدمة على النتائج بعد فحصها

مصر للطيران

بسبب الحرب.. مصر للطيران تتيح للمسافرين تعديل مواعيد الرحلات أو إلغاءها بدون غرامات

سحور خيرى

القاهرة تشهد احتفالية كبرى .. البنك التجاري الدولي في صدارة سحور رمضاني يجمع البنوك والمجتمع المدني

بالصور

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد