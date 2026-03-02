«قضايا الدولة» تسلم شهادات برنامج القانون الدولي للاستثمار والتحكيم لأعضائها الجدد

أُقيم اليوم بمقر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة بالمهندسين، حفل تسليم شهادات برنامج «القانون الدولي للاستثمار والتحكيم» (دفعتا 2024 ,2025)، الذي نُفِّذ بالتعاون مع مركز دراسات القانون التجاري بـQueen Mary University of London.

وافتُتحت الفعاليات بكلمة للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أكد خلالها أهمية التعاون الأكاديمي الدولي مع المؤسسات الجامعية المرموقة، مشيدًا بالشراكة مع جامعة كوين ماري – لندن ومركز دراسات القانون التجاري بها، لما تمثله من مكانة علمية وخبرة متخصصة في مجالات القانون الدولي والاستثمار والتحكيم.

كما وجّه الشكر إلى مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة على جهوده في تنظيم البرنامج والحفل، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا لتعاون المركز مع المؤسسات الأكاديمية الدولية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة كرينا بالتاج، مدير التعليم التنفيذي بجامعة كوين ماري – لندن، أن الجامعة ومركز دراسات القانون التجاري بها يُعدّان مؤسسة أكاديمية دولية تقدم برامجها لممثلي الدول والخبراء القانونيين والمتخصصين من مختلف الدول، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز المعرفة القانونية المتخصصة على المستوى الدولي، ونقل الخبرات المقارنة وأفضل الممارسات في مجال تسوية منازعات الاستثمار والتحكيم.

كما حرصت على تهنئة الخريجين، مشيدةً بجهودهم والتزامهم طوال فترة الدراسة.



وتخلل الحفل تسليم شهادات إتمام البرنامج الخريجين، إلى جانب منح شهادات تقدير للخريجين تقديرًا لمشاركتهم واجتيازهم متطلبات البرنامج بنجاح، في أجواء عكست الاعتزاز بالإنجاز العلمي المحقق.

وفي كلمتها الختامية، أعلنت الدكتورة كرينا بالتاج إطلاق البرنامج الجديد «القانون الدولي للطيران وتنظيم الطيران المدني وتسوية منازعاته»، والمقرر انطلاقه في شهر أبريل المقبل، مؤكدةً أن تخصيص منحة تخفيض بنسبة ٥٠٪ للدارسين الذين يرشحهم مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة للالتحاق بالبرنامج يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر بين الجامعة والمركز، وتعزيزًا لمسارات الشراكة الأكاديمية الدولية بين الجانبين.

واختُتمت الفعاليات بكلمة للمستشار أحمد سعد عبد العاطي، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أكد فيها أهمية البناء على هذا النجاح وتعزيز مسارات التعاون الأكاديمي الدولي، معلنًا عن تقديم منحة إضافية مقدمة من مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة دعمًا للراغبين من مستشاري هيئة قضايا الدولة في الالتحاق بالبرنامج الجديد، وذلك في إطار حرص المركز على توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز فرص المشاركة في البرامج القانونية المتخصصة ذات الطابع الدولي.