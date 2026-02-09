أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى اليوم كلا من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجُدد، اليمين القانونية- كلّ على حده-، أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في حضور كلّ من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وتمت مراسم حلف اليمين للهيئتين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الجديدة، وشهد تلك المراسم لفيف من قيادات الوزارة والهيئتين.

وقد رحب وزير العدل في كلمته بكل لقاء، برئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، مُهناً الأعضاء الجُدد بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، كما هنأ أسر الأعضاء الجدد بتعيين أبنائهم بهاتين الهيئتين العريقتين، مشيرًا إلى جسامة المسئولية المُلقاة على عاتق الأعضاء الجدد، داعيًا إياهم أن يتزودوا بالعلم والتحصن بالخُلق الرفيع والمسلك القويم، لافتًا إلى أن وزارة العدل حريصة على تطوير العمل القضائي وتعظيم كفاءته ومخرجاته والارتقاء بقدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من أجل رفعة شأن الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية.

وفي ختام كل لقاء تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع المستشار وزير العدل والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار رئيس هيئة قضايا، وقيادات الوزارة والهيئتين.