بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، بتعيين خريجي دفعتي 2019 و2020، وتظلمات دفعة 2015 هيئة قضايا الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي حددها القانون.



نص القرار على تعيين المقبولين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الدفعتين المشار إليهما، بعد استيفائهم الاشتراطات القانونية واجتيازهم الإجراءات المقررة.

جاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة في 26/1/15، وعلى ما عرضه وزير العدل.

وجاء بالمادة الأولى أنه يعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجات دفعة 2015، والمادة الثانية يعين مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجات وخريجي دفعة 2019 كل من الآتية أسماؤهم: