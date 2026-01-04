قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
أخبار البلد

الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات
غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات
إسلام دياب

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر متابعة انتهاء اليوم الأخير من التصويت بانتخابات مجلس النواب ، والذي عقد مساء اليوم الأحد: «إلى أبناء مصر وأصحاب أقدم دولة مركزية ذات كيان سياسي موحد فى التاريخ الإنساني.

وتابع المستشار بنداري ، خلال المؤتمر الصحفي:  أتوج إليكم اليوم وقد أصبحنا على بعد ساعات من الانتهاء من عملية الاقتراع والفرز وإعلان الحصرى لجولة الإعادة فى 27 دائرة انتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 إذ يعد هذا الاستحقاق الانتخابي هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات استحقاق امتدت إجراءاته ومراحله وجولاته إلى 99 يوما وذلك منذ صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب فى 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان نتيجة آخر جولاته إن شاء الله في 10 يناير الجاري».   

وأضاف قائلًا: «لقد أثبت المصريون مجددًا خلال الأيام الماضية أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة وإن إرادتهم المستمدة من هذا الوعي لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل وفي هذا السياق المهم يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن إجراء هذا الاستحقاق مع مع تعدد جولاته وتفاصيلها ما كان أن يكتب له النجاح إلا فى ظل قوة واستقرار الدولة المصرية ورسوخ مبادئها وتمسكها بمادىء الديمقراطية وسيادة القانون ولا يسعني وقد أوشكنا على الانتهاء من أداء مهمتنا إلا أن أتوجه بالشكر لكل من شارك من الناخبين في هذه العملية الانتخابية وأخص بالتحية أيقونة الوطن وحارسة هويته، المرأة المصرية العظيمة وأتوجه بتحية ملؤها الأمل والثقة إلى شباب مصر الواعد أنتم القوة التى تحيل أحلام الوطن إلى واقع ملموس وأتوجه بأسمى لآيات الشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الداخلية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ولجميع مؤسسات الدولة المصرية على تعاونها الصادق والمخلص معنا فى الهيئة الوطنية للانتخابات».

وتوجه بنداري ، بالشكر إلى زملائه من النواب بالهيئة القاضي شادي رياض والدكتور أحمد إبراهيم والقاضي شريف صديق وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به ورؤساء لجان المتابعة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لما بذل من جهد وعمل طوال تلك الفترة ومواصلة الليل بالنهار، إذ ينم هذا عن حب الوطن والإخلاص والتفاني فى أداء عملهم ابتغاء وجه الله وكذلك أعضاء الهيئات القضائية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على حرصهم وتحملهم المسئولية ةبالإشراف على العملية الانتخابية كما عهدناهم دائما كل الشكر والتقدير. 

من جانبها، عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمرا لمتابعة غلق اللجان الفرعية مساء اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي والأخير للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

انتهى التصويت بـ 2230 لجنة فرعية بـ10 محافظات بعد أن أغلقت أبوابها مساء اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي والأخير للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

جرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

 محافظة المنيا

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

