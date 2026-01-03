لليوم الثاني.. المصريون بالداخل يصوتون في27 دائرة بانتخابات مجلس النواب

يتوافد الناخبون على اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي للتصويت عقب فتح أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

وطالب المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالمواطنين بتلك الدوائر الانتخابية الـ27 التي تجرى بها جولة الإعادة بالنزول والمشاركة بإيجابية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان مؤكدا أن الهيئة مستمرة فى تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 19826 وأية استفسارات من المواطنين والهيئة تقف على مسافة واحدة مع كافة المترشحين.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الأول لمتابعة عملية تصويت المصريين في 10 محافظات داخل جمهورية مصر العربية بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى اليوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى غدًا الأحد 4 يناير 2026.. وتعد هذه الانتخابات من جولة الإعادة هي المحطة الأخيرة والتي تعلن نتيجتها يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، 2230 لجنة فرعية في 7 دوائر انتخابية بـ10 محافظات والتنافس على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسوان أنه تجرى جولة الإعادة فى 152 لجنة فرعية بـ 3 لجان عامة، وتأخر لجنة أدفو عن موعد الفتح فى الساعة التاسعة صباحا 20 دقيقة.

أوضح المستشار شريف العقبي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بـ497 فرعية فتحت جميعها فى الموعد المحدد فى التاسعة صباحا عدا اللجنة رقم 11 البدرشين، لمدة ساعة، لعطل سيارة رئيس اللجنة.

وأضاف المستشار إيهاب همت رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الفيوم أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى بدائرة انتخابية واحدة بـ93 لجنة فرعية فتحت جميعها فى الساعة التاسعة صباحا ماعدا اللجنة الفرعية رقم 64 فتحت الساعة 9 ونصف صباحا.

وأشار المستشار أسامة عبد المنعم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنيا إلى أن جولة الإعادة بالمحافظة تجرى 489 لجنة فرعية بـ5 لجان عامة، وانتظمت جميع اللجان فى عملها والتى فتحت فى الموعد المقرر، ماعدا اللجنة رقم 56 أبو قرقاص تأخرت 40 دقيقة.

وأوضح المستشار أحمد بندارى أنه تم تعديل المقر الانتخابى من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة بقرية منشأة ناصر بالمنيا لتصبح لجنة 34 لتصبح بمدرسة منشأة النصر الإعدادية، لإجراء عملية صيانة بالمقر.

وأكد القاضى عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جولة الإعادة تجرى على 9 مقاعد فى 3 دوائر عامة بإجمالى 353 لجنة فرعية، انتظمت فى موعد الفتح وتأخرت اللجنة رقم 159 ديروط 45 دقيقة، لصعوبة وصول رئيس اللجنة إلى المقر الانتخابى.

وأوضح القاضى مصطفى عباس رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الوادى الجديد أنه تجرى الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة وتضم 37 لجنة فرعية وتم انتظام العمل بها.

وأشار المستشار عبد الناصر التايب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة سوهاج إلى أن الإعادة تجرى فى 55 لجنة فرعية بلجنة عامة واحدة مركز شرطة البلينا، انتظم العمل بها ماعدا لجنة 24 ومقرها مجلس قروى عراب ابيدوس تأخرت 45 دقيقة لتعطلب سيارة رئيس اللجنة.

وأضاف القاضى عبد الرحيم عبد الملك رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر أن الإعادة تجرى فى 102 لجنة فرعية بدائرتين انتخابيتين بمركزى القرنة وإسنا وانتظام فتح اللجان فى الموعد المحدد ماعدا اللجنة رقم 52 بإحدى قرى مركز أسنا تأخرت 25 دقيقة نظرا لوجود أعمال صيانة للطرق أخرت رئيس اللجنة عن الفتح.

وأوضح القاضى تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية أن الإعادة تجرى فى 152 لجنة فرعية فى دائرة انتخابية واحدة وانتظام العمل بتلك اللجان مؤكدا على أن لجنة معهد فتيات سيدى بشر تغيرت إلى بمعهد الراشدين الابتدائى الأزهرى، وذلك لوجود امتحانات بمعهد الفتيات.

وأكد المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة المتابعة بمحافظة البحيرة أن الإعادة تجرى بـ300 لجنة فرعية فى 4 دوائر انتخابية وتأخر اللجنة 11 بمركز المحمودية لمدة ساعة.

