بعد الميعاد .. 36 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أمام «الإدارية العليا»

تواصل المحكمة الإدارية العليا، نظر 36 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي كانت قد أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي.



تُعد هذه الطعون مقدمة خارج الإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن النتائج المعلنة أسفرت عن فوز عدد من المرشحين، واكتسابهم الصفة البرلمانية رسميًا بعد إعلان النتائج النهائية.



وفي هذه الحالة فالاختصاص بنظر مثل هذه الطعون لا ينعقد للمحكمة الإدارية العليا، وإنما يختص به قضاء صحة العضوية بمحكمة النقض، باعتبارها الجهة القضائية المنوط بها الفصل في الطعون المتعلقة بعضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان فوزهم.



ويكون أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الـ36 المنظورة، خيارين يتمثل أولهما في الحكم برفض الطعون، بينما يتمثل السيناريو الثاني في إحالتها إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بنظر الطعون المتعلقة بصحة العضوية البرلمانية.