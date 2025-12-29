بسبب زيادة الأجرة .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سائق على شخص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم القائم على التصوير بقيام قائد سيارة "فان" بتهديده بإستخدام عصا خشبية حال إستقلاله السيارة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة بنها)، وبمواجهته إعترف بحدوث خلاف بينه وبين ناشر مقطع الفيديو (لا يعلم بياناته) لطلبه أجرة أزيد من المقررة حال قيامه بتحميل الركاب دون تعديه عليه بالضرب أو الإساءة لأى من الركاب.



تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.