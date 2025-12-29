قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نداء عاجل لصاحب الصورة | تطور صادم في حادث سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

لحظة انتشال الجثامين
لحظة انتشال الجثامين
ندى سويفى

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثامين 3 غرقى من ترعة المريوطية عقب سقوط 2 داخل الميكروباص وغرق ثالث تصادف مروره وقفز في المياه لإنقاذهما إلا أنه لقى مصرعه معهم. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجثة تم انتشالها من المياه مجهولة الهوية للتعرف عليها من أسرة المتوفى وتضمن المنشور: نداء عاجل للتعرف على صاحب هذه الصورة.

"يا أهل الخير، نرجو المساعدة في التعرف على صاحب هذه الصورة أو الوصول إلى أهله وذويه.. الشخص الموضح بالصورة تم العثور عليه في منطقة ترعه المريوطية وهو حالياً متواجد في مستشفى شبرامنت العام علي طريق المريوطية الرئيسي.. نرجو من أي شخص يتعرف عليه أو يعرف أي معلومة عن أسرته التواصل معنا فوراً ومرفق رقم هاتف بالمنشور .

وانتشلت الأجهزة التنفيذية ميكروباص سقط في ترعة المريوطية عقب غرق 3 أشخاص في المياه، واستعانت الأجهزة الأمنية بلودرات من مجلس مدينة البدرشين وتم رفع السيارة من المياه. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية حيث تبين غرق 3 أشخاص من ركاب السيارة بالترعة. 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وكشف شهود عيان تفاصيل الحادث وذكروا أن سيارة ميكروباص يستقلها شخصين، اختلت عجلة القيادة من يد سائقها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها بترعة المريوطية.

أضاف شهود عيان أن شاب يدعى " سامح أحمد منصور"، كان يقود أتوبيس، وتصادف مروره وقت الحادث، فأسرع للنزول للترعة، في محاولة لإنقاذ الشخصين، إلا أن الثلاثة تعرضوا للغرق وفارقوا الحياة.

وتابع شهود العيان أن قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، ورجال الإنقاذ وصلوا لمكان الحادث لانتشال الجثث، واستخراج السيارة الغارقة من الترعة.

سقطت سيارة ميكروباص في ترعة المريوطية أمام كوبري زويل وانتقلت على الفور قوات الامن لفحص مدى وجود ضحايا. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، ما أدى إلى توقف جزئي في حركة المرور بالمنطقة، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بالأوناش وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف تحسبا لوجود ضحايا. 

تبين من الفحص اختلال عجلة القيادة في يد سائق وانحرافه عن المسار الطبيعي للطريق وسقوطه في الترعة،  تجرى الآن محاولات رفع السيارة من المياه . 

الإنقاذ النهري جثامين 3 غرقى انتشال جثامين 3 غرقى ترعة المريوطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مها الصغير

سوء فهم وحبس شهر… القصة الكاملة لأزمة مها الصغير

المخرج داوود عبد السيد

أزمة حادة في وظائف الكلى.. اللحظات الأخيرة في حياة المخرج داود عبد السيد

حواس الإنسان

أسرار تكشف للمرة الأولى.. وداعًا للحواس الخمس التي يملكها الإنسان

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد