أخبار البلد

«الصحة» تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال

عبدالصمد ماهر

أكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على دعم مشاركة كوادرها الطبية في المؤتمرات والقمم العلمية المتخصصة، لتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، مشاركة نخبة من أطباء الوزارة في فعاليات القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال، التي عُقدت بالقاهرة يومي 12 و13 فبراير الجاري، بتنظيم وحدة أمراض الدم والأورام للأطفال بكلية الطب – جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور أسامة الصافي والدكتور تامر حسان، وبمشاركة خبراء متخصصين من مصر.

 المستجدات العلمية والبروتوكولات العلاجية

وتناولت القمة أحدث المستجدات العلمية والبروتوكولات العلاجية في محاور رئيسية شملت: أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا والهيموفيليا)، أورام الأطفال، زراعة الخلايا الجذعية، نقص الصفائح المناعي، فقر الدم اللاتنسجي، الأمراض النادرة، اضطرابات النزيف، والرعاية الداعمة والتغذية العلاجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مشاركة أطباء الوزارة في الجلسات العلمية ساهمت في تبادل الخبرات وتحديث البروتوكولات العلاجية داخل مستشفيات الوزارة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة للأطفال المرضى.

وأكد استمرار الوزارة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية لنقل أحدث الممارسات الطبية العالمية ودعم خدمة المريض المصري بكفاءة أعلى.

