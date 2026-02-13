قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية

عبدالصمد ماهر

وجهت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين تزامناً مع موجة التقلبات الجوية من الرياح والأتربة . 

نصائح الصحة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية

  •  غسل الأنف بمحلول ملحي 
  • استخدام البخاخات لتقليل الإفرازات 
  • التخلص من مسببات التهيج والحساسية 
  • شرب كمية كافية من المياه يوميًا 
  • وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم
  •  تجنب مسببات تهيج الأنف مثل شرب السجائر واستخدام المنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.
نصائح لمرضي الجيوب الانفية 

ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن الطقس
 

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط قوي للرياح، بالإضافة إلى وجود الأتربة والرمال بشكل مؤثر وكثيف.

ولفتت إلى أن الرمال ستؤثر بشكل كبير على الرؤية، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية اليوم، محذرة من زيادة سرعات الرياح مع دخول وقت الظهيرة.

وأضافت أن هناك اضطرابات شديدة في حركة الأمواج والملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة، منوهة بوجود تساقط للأمطار على بعض المناطق.

ولفتت إلى أن سرعات الرياح ستقل تماما بداية من الغد، ومع يوم الأحد سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة.

