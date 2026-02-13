مخالفات اشتراطات الترخيص.. الصحة: إغلاق 14 مركزا غير مرخصة لعلاج الإدمان بمدينة بدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة بدر في محافظة القاهرة، لمزاولة النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق هذه المراكز المخالفة، وهي:

اغلاق 14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان



- التعافي (ديتوكس)

- ⁠بيور لايف (هاف واي)

- ⁠اختار طريقك (ديتوكس)

- ⁠النصر (ديتوكس)

- ⁠تأهيل سلوك (ديتوكس)

- ⁠طريقي (هاف واي)

- ⁠التعافي (هاف واي)

- ⁠بيور لايف (ديتوكس)

- ⁠اختار طريقك (هاف واي)

- ⁠النصر (هاف واي)

- ⁠الفائزون (ديتوكس)

- ⁠الابطال (هاف واي)

- ⁠تأهيل سلوك (هاف واي)

- ⁠الحياة (ديتوكس)

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى رصد مخالفات جسيمة شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر سجلات منتظمة، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، على أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، وافتقرت لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يعرض نزلاءها لمخاطر صحية خطيرة.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة علاجية قبل التعامل معها، وتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

