قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مخالفات اشتراطات الترخيص.. الصحة: إغلاق 14 مركزا غير مرخصة لعلاج الإدمان بمدينة بدر

اغلاق 14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان
اغلاق 14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة بدر في محافظة القاهرة، لمزاولة النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق هذه المراكز المخالفة، وهي: 

اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان


- التعافي (ديتوكس)
- ⁠بيور لايف (هاف واي)
- ⁠اختار طريقك (ديتوكس)
- ⁠النصر (ديتوكس)
- ⁠تأهيل سلوك (ديتوكس)
- ⁠طريقي (هاف واي)
- ⁠التعافي (هاف واي)
- ⁠بيور لايف (ديتوكس)
- ⁠اختار طريقك (هاف واي)
- ⁠النصر (هاف واي)
- ⁠الفائزون (ديتوكس)
- ⁠الابطال (هاف واي)
- ⁠تأهيل سلوك (هاف واي)
- ⁠الحياة (ديتوكس)

اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى رصد مخالفات جسيمة شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر سجلات منتظمة، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة.

اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان

من جانبه، شدد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، على أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، وافتقرت لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يعرض نزلاءها لمخاطر صحية خطيرة.

اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة علاجية قبل التعامل معها، وتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان
اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان
اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان
اغلاق  14 مركزاً غير مرخصة لعلاج الإدمان
وزارة الصحة والسكان الطب النفسي منطقة بدر الإدمان الاشتراطات الصحية المنشآت الطبية المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشاريع الصرف الصحي بالأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

البنك المركزي

البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في 2026

انقطاع المياه

كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد