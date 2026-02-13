قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قسمة العدل الحلقة 24 .. إيمان العاصي ترفض بيع الوكالة

مسلسل قسمة العدل
مسلسل قسمة العدل
أحمد البهى

شهدت الحلقة 24 من مسلسل قسمة العدل والذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي عدد من الأحداث. 

حيث رفضت زوجة كرم" دنيا ماهر" بيع الشقة من اجل دفع تكاليف عملية والد زوجها، فيما يحاول كرم اقناع اشقاءه ببيع الوكالة، الا ان شقيقته رفضت المقترح واصرت علي الحصول على قرض. 

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

 


أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.
 

قسمة العدل إيمان العاصي مسلسل قسمة العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد