قسمة العدل الحلقة 24 .. إيمان العاصي ترفض بيع الوكالة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل قسمة العدل والذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي عدد من الأحداث.

حيث رفضت زوجة كرم" دنيا ماهر" بيع الشقة من اجل دفع تكاليف عملية والد زوجها، فيما يحاول كرم اقناع اشقاءه ببيع الوكالة، الا ان شقيقته رفضت المقترح واصرت علي الحصول على قرض.

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.



أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

