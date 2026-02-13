قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة

ساندي رضا

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة “تمناية” مع سيارة أخرى بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين “تمناية” وسيارة أمام مدخل فرع 4 من الصحراوي باتجاه أبو المطامير بمنطقة غرب النوبارية، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:- سامي يونس محمد، 19 عاما، محروس فرحات هنداوي، 40 عاما، كامل بكر رمضان، 20 عاما، احمد أحمد العريجي، 35 عاما، خالد سالم هنداوي، 31 عاما، محمد أحمد حسن، 33 عاما، خالد حمادة رحومة، 20 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير، ومصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

