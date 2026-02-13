قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
فن وثقافة

دينا الشربيني تتذكر والديها الراحلين بكلمات مؤثرة

دينا الشربيني ووالدها
دينا الشربيني ووالدها
ميرنا محمود

تذكرت الفنانه دينا الشربيني والديها الراحلين بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و شاركت دينا الشربيني صورة نادرة  تجمعها بوالديها من الطفوله و علقت وكاتبة:(ضاحكة مستبشرة ) اللهم أجعل ( ليلى السيد ومحمد الشربيني ) من أصحاب هذه الآية اللهم إرحمهم واغفر لهم وأسكنهم الفردوس الأعلى من جناتك يارب العالمين.

علي الجانب الاخر طرحت قناة “on”، البوستر الرسمي لمسلسل “اتنين غيرنا”، من بطولة النجوم أسر ياسين ودينا الشربيني، والمقرر مشاركته في ماراثون رمضان 2026.

وكانت دينا الشربيني تلقت إشادات واسعة؛ بمجرد طرح إعلان مسلسلها الجديد “اتنين غيرنا”، الذي يجمعها بـ آسر ياسين، وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع أدائها في البرومو، وأبدى الكثيرون منهم حماسهم الشديد لمشاهدة دورها في هذا العمل.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، ويضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم.

العمل من تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج محمد السعدي.

أعمال آسر ياسين 
أحدث أعمال آسر ياسين، كان مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم.

والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج سعدي-جوهر.

دينا الشربيني والد دينا الشربيني اعمال دينا الشربيني الراحل والد دينا الشربيني

