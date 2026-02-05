دينا الشربيني تكشف عن شخصيتها في مسلسل اتنين غيرنا رمضان 2026 .. فيديو

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بتجسيد شخصية ممثلة خلال أحداث مسلسلها الجديد “اتنين غيرنا”، مؤكدة أن الشخصية تحمل الكثير من الصفات المشتركة بينها وبينها في الواقع، ما جعلها تشعر بالقرب منها أثناء التصوير.

وخلال لقائها على منصة Watch It، أوضحت دينا أن العمل يمثل تجربة فنية مختلفة ومميزة بالنسبة لها، خاصة في ظل التعاون مع النجم آسر ياسين، مشيرة إلى أن كواليس التصوير اتسمت بالانسجام والتفاهم بين جميع أفراد فريق العمل.

وأضافت أن المسلسل يقدم طرحًا إنسانيًا واجتماعيًا جذابًا، معبرة عن أملها في أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه، وموجهة الشكر لكل صناع العمل على الدعم والجهد المبذول.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا مسلسل اتنين غيرنا، مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار رومانسي اجتماعي، يضم في قائمة أبطاله، كل من، آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، شيرين، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، وغيرهم، والعمل تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

