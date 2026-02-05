قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي

ندوة مجلة علاء الدين
ندوة مجلة علاء الدين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت مجلة علاء الدين اليوم، ندوة حول مناقشة التأثيرات المتزايدة لإعلام الإنترنت على سلوكيات النشء، وسبل حماية الأطفال من المحتوى المضلل والضار نفسيًا وفكريًا.


شارك في الندوة، الدكتورة منى الحديدي، خبيرة الإعلام وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإذاعية إيناس جوهر، عضو اللجنة العليا لتطوير الإعلام، والمهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين.

الذي أكد علي دعمه لمبادرة «يوم بلا شاشات» التي أطلقتها الدكتورة مني الحديدي، والتي تهدف إلى تعزيز التجارب الواقعية للأطفال بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية وإدمان العالم الرقمي.

وأضاف، بضرورة تقديم حلول عملية تساعد على استثمار التكنولوجيا في مجالات الإبداع والتعلم، بدلًا من الانسياق وراء المحتويات السلبية التي تهدد سلامتهم النفسية والفكرية.

بينما قالت الدكتورة منى الحديدي، أن المبادرة التي انطلقت يوم 25 سبتمبر 2025، تهدف لمنح الأطفال فرصة للانغماس في أنشطة بديلة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية، مثل اللعب، زيارة الأقارب، المشاركة في الأعمال المنزلية، والتفاعل مع الإخوة. وأكدت أن المبادرة لا تعني الامتناع الكامل عن الأجهزة طوال اليوم، بل تخصيص يوم محدد لتجربة حياة أكثر تواصلًا وواقعية.

وأشارت إلى أن التجارب الواقعية، مثل حضور المسرحيات أو الحفلات الفنية، تترك أثرًا عميقًا يمتد لأيام، على عكس المشاهدة السريعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يكون تأثيرها سطحيًا ومؤقتًا. كما شددت على الدور المحوري للأمهات في المبادرة، حيث تكون الأم قدوة لأبنائها في التعامل مع التكنولوجيا، وتقدم الدعم والاحتواء لهم، وتتحمل مسؤولية تنظيم استخدامهم للأجهزة.

وفي خطوة لتوسيع نطاق المبادرة، أهدت الدكتورة منى الحديدي شارة المبادرة لمراسلي مجلة علاء الدين، ليصبحوا سفراء لها، ينشرونها بين العائلات والأصدقاء، ويساهمون في اكتشاف مواهب الأطفال وحمايتهم من الآثار السلبية للشاشات.

ومن جانبها، قالت الإعلامية إيناس جوهر، عضو اللجنة العليا لتطوير الإعلام، كلمة ركزت فيها على أهمية التعامل مع التكنولوجيا بضوابط واضحة، مشيرة إلى أن الموبايل جهاز عبقري لكن يجب استخدامه وفق ضوابط أخلاقية، مثل عدم استخدام صور الأصدقاء في مواضع غير لائقة أو للتهكم والسخرية، وأكدت على متابعة الراديو لأنه ينمي مهارات التخيل لدى الأطفال.

وأشارت إيناس جوهر إلى الأوجه النافعة للتكنولوجيا، مثل استخدامها في المذاكرة والفهم والتطبيق، مع الابتعاد التام عن أي محتوى عنيف، حتى لو كان في شكل ألعاب. ودعت إلى تجربة «يوم بلا شاشات»، مؤكدة على ضرورة إعادة الدفء للعلاقات الأسرية والعائلية، والاهتمام بالرياضة والمظهر والواجبات الاجتماعية.


وفي ذات السياق، قال المهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رؤية شاملة حول التحولات الرقمية المتسارعة، مؤكدًا أهمية الوعي بكيفية التعامل مع التكنولوجيا بما يحقق الاستفادة ويحمي الأفراد، خاصة الأطفال والنشء، من مخاطرها.

وأوضح أن أدوات العالم الرقمي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مثل الدفع الإلكتروني ومشاهدة الأعمال السينمائية عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل وفرت سهولة غير مسبوقة في إنجاز المهام والحصول على المعلومات.

وتوقف المهندس زياد عبد التواب عند مفهوم «الاستخدام المسؤول»، مؤكدًا أنه الأساس في الاستفادة من التكنولوجيا، مع ضرورة وجود توجيه سليم من الأسرة لحماية الأبناء من مخاطر النصب الإلكتروني وسرقة البيانات وإهدار الوقت. كما سلّط الضوء على تجربة أستراليا في إغلاق ملايين الحسابات للأطفال دون 16 عامًا، محذرًا من إدمان الألعاب الإلكترونية لما تسببه من مشكلات نفسية وصحية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وأن الاستخدام الواعي هو الطريق لبناء مستقبل رقمي آمن ومتوازن.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات مجلة علاء الدين الهادفة إلى دعم قضايا الطفل والأسرة، ومواجهة التحديات المتصاعدة في العصر الرقمي.

مجلة علاء الدين اليوم مناقشة التأثيرات المتزايدة لإعلام الإنترنت سلوكيات سلوكيات النشء المضلل منى الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

تشاك شومر

خلاف حزبي حاد يعرقل تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

دياب اللوح سفير وسفيرة كولومبيا لدى القاهرة

اللوح يطلع سفيرة كولومبيا بالقاهرة على آخر التطورات السياسية والميدانية حول غزة

المرشد الإيراني والرئيس الأمريكي

رسائل استباقية | تفاؤل مفقود في واشنطن .. ومطالبة إيرانية بمفاوضات واقعية وجادة بمسقط

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد