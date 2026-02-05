صناع الخير توزع نظارات طبية على الحالات المستحقة مجانا ببورسعيد

سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من النظارات الطبية مجانا للحالات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار قافلة مرضى العيون التي تم تنفيذها.

وذكرت المؤسسة، أنه تم تسليم عدد 161 نظارة طبية للمستحقين من مرضى العيون، وذلك ضمن أعمال القافلة، وبما يحقق الهدف منها في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وكانت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، قد نفذت مجموعة مهمة من الأنشطة في المحافظة شملت توزيع عدد من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية على عدد من الحالات المستحقة، وتوزيع عدد من البطاطين على قرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة «صُناع الدفا».

كما تم إطلاق قافلة طبية شاملة للكشف وتوفير العلاج وإجراء العمليات الجراحية لعدد من الحالات المستحقة، وأيضًا توزيع نظارات طبية مجانًا، ضمن مبادرة «عينك في عنينا» التي يتم تنفيذها تحت رعاية مجلس الوزراء، وذلك ضمن قوافلها الطبية في مجال طب وجراحة العيون، في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة في القطاع الصحي، والتي تشمل تنظيم قوافل طبية بمختلف المحافظات للكشف والعلاج وإجراء العمليات للحالات المستحقة.