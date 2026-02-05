قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صناع الخير توزع نظارات طبية على الحالات المستحقة مجانا ببورسعيد

صناع الخير
صناع الخير
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من النظارات الطبية مجانا للحالات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار قافلة مرضى العيون التي تم تنفيذها. 

وذكرت المؤسسة، أنه تم تسليم عدد 161 نظارة طبية للمستحقين من مرضى العيون، وذلك ضمن أعمال القافلة، وبما يحقق الهدف منها في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وكانت مؤسسة صُناع الخير للتنمية، قد نفذت مجموعة مهمة من الأنشطة في المحافظة شملت توزيع عدد من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية على عدد من الحالات المستحقة، وتوزيع عدد من البطاطين على قرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة «صُناع الدفا». 

كما تم إطلاق قافلة طبية شاملة للكشف وتوفير العلاج وإجراء العمليات الجراحية لعدد من الحالات المستحقة، وأيضًا توزيع نظارات طبية مجانًا، ضمن مبادرة «عينك في عنينا» التي يتم تنفيذها تحت رعاية مجلس الوزراء، وذلك ضمن قوافلها الطبية في مجال طب وجراحة العيون، في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة في القطاع الصحي، والتي تشمل تنظيم قوافل طبية بمختلف المحافظات للكشف والعلاج وإجراء العمليات للحالات المستحقة.

مؤسسة صناع الخير مؤسسة صناع الخير للتنمية التحالف الوطني النظارات الطبية النظارات الطبية مجانا للحالات المستحقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2025.. تراجع جديد

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

ترشيحاتنا

تشاك شومر

خلاف حزبي حاد يعرقل تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

دياب اللوح سفير وسفيرة كولومبيا لدى القاهرة

اللوح يطلع سفيرة كولومبيا بالقاهرة على آخر التطورات السياسية والميدانية حول غزة

المرشد الإيراني والرئيس الأمريكي

رسائل استباقية | تفاؤل مفقود في واشنطن .. ومطالبة إيرانية بمفاوضات واقعية وجادة بمسقط

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد