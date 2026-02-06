ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

نشر الناقد الرياضي محمود صبري، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، ، رسالة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير النادي الأهلي.

وكتب صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان»، في إشارة أثارت تساؤلات كبيرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام شبيبة القبائل ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 بملعب الأخير، السبت الماضي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة أفريقيا وحافظ على تصدره لقمة المجموعة بـ8 نقاط.