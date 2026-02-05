خلاف حزبي حاد يعرقل تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الجمهوريين لعدم تقديمهم ردًا واضحًا على مطالب الديمقراطيين بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، في ظل استمرار التباعد بين الحزبين مع اقتراب نهاية الأسبوع، والوقت يمر سريعًا.

وقال شومر، متحدثًا عن الجمهوريين: "هناك أشخاص مختلفون يسيرون في اتجاهات مختلفة. عليهم توحيد جهودهم"، بسحب ما أفادت به شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف شومر للصحفيين: "في الوقت الحالي، تتواصل لجان الاعتمادات فيما بينها، لكن هناك آخرين في الجانب الجمهوري يقولون أشياء مختلفة".

في غضون ذلك، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن استيائه من عدم تمكنه من إقناع الجانب الديمقراطي بالجلوس والتفاوض، وقال العديد من الجمهوريين إن العديد من مطالب الديمقراطيين غير قابلة للتطبيق.

وصف شومر اقتراح الحزب الجمهوري بربط ما يُسمى بإصلاحات "مدن الملاذ" بتمويل وزارة الأمن الداخلي بأنه "غير جاد" و"قضية مختلفة تمامًا".