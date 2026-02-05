قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خلاف حزبي حاد يعرقل تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

تشاك شومر
تشاك شومر
قسم الخارجي

انتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الجمهوريين لعدم تقديمهم ردًا واضحًا على مطالب الديمقراطيين بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، في ظل استمرار التباعد بين الحزبين مع اقتراب نهاية الأسبوع، والوقت يمر سريعًا.

وقال شومر، متحدثًا عن الجمهوريين: "هناك أشخاص مختلفون يسيرون في اتجاهات مختلفة. عليهم توحيد جهودهم"، بسحب ما أفادت به شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف شومر للصحفيين: "في الوقت الحالي، تتواصل لجان الاعتمادات فيما بينها، لكن هناك آخرين في الجانب الجمهوري يقولون أشياء مختلفة".

في غضون ذلك، أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن استيائه من عدم تمكنه من إقناع الجانب الديمقراطي بالجلوس والتفاوض، وقال العديد من الجمهوريين إن العديد من مطالب الديمقراطيين غير قابلة للتطبيق.

وصف شومر اقتراح الحزب الجمهوري بربط ما يُسمى بإصلاحات "مدن الملاذ" بتمويل وزارة الأمن الداخلي بأنه "غير جاد" و"قضية مختلفة تمامًا".

خلاف حزبي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر زعيم الأقلية وزارة الأمن الداخلي

