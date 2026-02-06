فائض كبير من السكر | المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار .. ورسالة للمواطنين

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما يتردد عن نقص السكر وارتفاع أسعاره في السوق المصري، مؤكدًا أن هناك فائضًا كبيرًا من السكر في البلاد بسبب زيادة الإنتاج وفتح الحكومة باب التصدير.

انتشار الشائعات في السوق

وأوضح الدجوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر» أن الفترة الحالية تشهد انتشار شائعات في السوق حول نقص السكر، بينما الواقع عكس ذلك تمامًا، حيث أن السكر متوفر بكميات كبيرة في الأسواق.

قرار التصدير

وأشار إلى أن قرار التصدير الذي أُصدر مؤخرًا كان سببًا في إطلاق هذه الشائعات، رغم وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

التفاوت في أسعار السكر

أما عن الأسعار، فأكد رئيس الشعبة أن التفاوت في أسعار السكر بسيط جدًا، حيث يتراوح الفرق بين الأسعار من جنيه إلى جنيهين فقط، مما ينفي وجود أي ارتفاعات كبيرة أو غير مبررة.