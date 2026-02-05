المتوسط للدراسات الإقليمية: اتفاق إسرائيلي جماعي بأنه لا دولة للفلسطينيين

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو زمان، يعبر عن الشعب والمستقبل والتمثيلية السياسية وبالتالي فكلامه يصب في خانة التفاؤل لكن الواقع صعب جدا وقد يقلل من صعب هذا التفاؤل.

وأضاف أحمد رفيق عوض، في مداخلة هاتفية عبر قناة "دي ام سي"، أن إسرائيل تتعامل معنا على أننا لا نستحق دولة ولكن تتعامل معنا على أننا فضاء سيادي لها ولا نستحق هذه الدولة.

وتابع: هناك اتفاق إسرائيلي جماعي بأنه لا دولة للفلسطينيين وهم يعملون على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وفصل القدس عن الضفة.