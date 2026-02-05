اللوح يطلع سفيرة كولومبيا بالقاهرة على آخر التطورات السياسية والميدانية حول غزة

استقبل سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، سفيرة جمهورية كولومبيا لدى القاهرة، السفيرة لوز إلينا مارتينيز كصّاب، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

وأعرب السفير دياب اللوح عن تقدير دولة فلسطين للمواقف الداعمة التي تتبناها حكومة جمهورية كولومبيا، وانحيازها للحق الفلسطيني، بما ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ووضع السفير اللوح السفيرة الكولومبية في صورة المستجدات السياسية والأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مستعرضًا الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، ومساعي إدخال المساعدات الإنسانية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.

هذا إلى جانب جهود إعادة الإعمار، ومنع مخططات التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الإجراءات الهادفة إلى تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبها، ثمّنت السفيرة الكولومبية هذا اللقاء المثمر، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، ومجددة دعم كولومبيا لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق رؤية حل الدولتين، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.