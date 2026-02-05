18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي

كشفت فضائية العربية عن تفاصيل عملية مقتل سيف الإسلام القذافي، في مدينة الزنتان الليبية أمس الأول الثلاثاء بعدما اقتحم عدد من المسلحين مقر إقامته.

وأوضحت العربية نقلا عن مصادر، أن مسلحان دخلا مقر إقامة سيف الإسلام القذافي وآخران قاما بالحراسة خارجا، في الوقت الذي كان يجري مكالمة عندما تعرض لإطلاق النار.

وأضافت المصادر التي لم تكشف هويتها، أن المسلحين استخدموا 18 طلقة على سيف الإسلام القذافي، مؤكدة أن أفراد فريق سيف الإسلام أبلغه باقتحام مقر إقامته قبل إطلاق النار.

وأصدر النائب العام الليبي، أمس الأربعاء بيانًا جديدًا بشأن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، مساء الثلاثاء خلال هجوم من أربعة أشخاص بمقر إقامته في غرب ليبيا.

وقال النائب العام الليبي إنه "إثر تلقّي بلاغ عن واقعة وفاة المواطن سيف الإسلام معمر القذافي، أنفذ المحققون قرار النائب العام، الذي خوّلهم استيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينة؛ وضبط الأشياء؛ وندب الخبراء؛ وسماع الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة محل البحث الابتدائي؛ فأجرى إطار التحقيق، انتقالاً يوم الثلاثاء 3/ 2 /2026، معيّة أطباء شرعيين؛ وخبراء (أسلحة، بصمة، سموم، ومجالات متنوّعة من العلوم المرتبطة بالتحقيق)، وناظر جثمان المتوفى".