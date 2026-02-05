بعد منعه في سرت.. دفن جثمان سيف الإسلام القذافي في بني وليد غدًا

أعلن عقيلة دلهوم، رئيس الفريق الإعلامي لسيف الإسلام القذافي، أنه تقرر دفن جثمان سيف الإسلام في مدينة بني وليد، بعد منع أنصاره من دفنه في مدينة سرت، مشيرًا إلى فرض قيود مشددة شملت حظر رفع صوره أو أي شعارات مرتبطة به.

وقال دلهوم، في بيان رسمي، إن السلطات منعت أنصار سيف الإسلام من دفن جثمانه في سرت «عبر فرض شروط قاسية ولا إنسانية»، تمثلت في منع التعبير عن مشاعر الحزن، وحظر رفع الصور، إضافة إلى اشتراط ألا تتجاوز مدة العزاء ثلاثة أيام.

بجوار عمه وأخوه

وأضاف البيان: «أمام هذا السلوك المشين، وبإلحاح وترحيب وتمسّك صادق من أهلنا في بني وليد، تقرر أن يُوارى جثمانه الثرى في أرضها، إلى جوار ربه، حيث يرقد عمّه وأخوه».

وكان دلهوم قد أوضح في تصريحات سابقة أن جثمان سيف الإسلام لم يسلم في حينه، وظل موجودًا في مدينة الزنتان لدى النيابة العامة. كما أكد مصدر من عائلة القذافي أن سيف الإسلام سيدفن يوم الجمعة إلى جانب شقيقه خميس القذافي في بني وليد، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وشدد فريق سيف الإسلام القذافي على ضرورة التعامل مع القضية بـ«حيادية تامة»، داعيًا إلى كشف الحقيقة كاملة من دون أي ضغوط أو تأثيرات سياسية، ومطالبًا بفتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات مقتله.

مراسم الجنازة والتشييع

وفي السياق ذاته، قال مصدر من مكتب النائب العام الليبي إن أعمال الطب الشرعي على الجثمان انتهت، وأصبح بالإمكان دفنه رسميًا. كما أفاد مصدر في اللواء 444 قتال بأنه جرى دعم القوات الموجودة في بني وليد بكتيبة من قوات الصاعقة القادمة من طرابلس، لتأمين مراسم الجنازة والمشاركين في التشييع.

من جانبه، طالب مارسيل سيكالدي، محامي سيف الإسلام القذافي، بتقديم قتلة موكله إلى العدالة، مؤكدًا أن خصومه في الداخل الليبي «معروفون»، ومشيرًا إلى أن سيف الإسلام لم يكن يضع الأمن الشخصي على رأس أولوياته رغم كثرة أعدائه.

وكان أربعة مسلحين مجهولين قد اغتالوا سيف الإسلام القذافي، مساء الثلاثاء، داخل منزله بمدينة الزنتان، بعد اقتحامه وتعطيل كاميرات المراقبة، وفق ما أفادت به التحقيقات الأولية.