من الأراضي المحتلة حتى مياه الخليج.. تهديد إيراني قوي باستهداف القواعد الأمريكية

هدد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا بإستهداف القواعد الأمريكية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط ، قائلا " إذا اختار ترامب الحرب فليعلم أنها ستشمل جميع القواعد الأمريكية من الأراضي المحتلة حتى مياه الخليج.



وقال المتحدث بإسم الجيش الإيراني: وصول نيران قواتنا المسلحة إلى القواعد الأمريكية أمر سهل ويزيد من ضعفهم.

واضاف المتحدث بإسم الجيش الإيراني : رسالتنا واضحة وأعلناها مراراً فنحن مستعدون تماماً للدفاع عن إيران بحزم وجدية.

وفي ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة،فقد حذر رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال خاتمي، من أن أي خطأ من العدو قد يعرض أمنه وأمن المنطقة للخطر.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تقدم كبير في القدرات الصاروخية والدفاع الجوي منذ النزاعات السابقة.



كما سلط خاتمي الضوء على التقدم المحرز في القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى تحسينات كبيرة منذ النزاعات السابقة، وقال: "اليوم، بلا شك، فإن قواتنا الصاروخية وقوات الدفاع الجوي لدينا، وغيرها من جوانب قدراتنا الدفاعية، في حالة أقوى وأكثر تقدماً مما كانت عليه قبل حرب الأيام الاثني عشر"، معرباً عن ثقته في جاهزية إيران العسكرية الحالية.

وشدد خاتمي على أن أي هجوم على إيران سيترتب عليه عواقب وخيمة وبعيدة المدى، مضيفاً أن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها مستعدة للتصدي لأي تهديد.

كما أشاد بموقف الدول المجاورة التي أكدت عدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها لأي هجوم على إيران.