قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى

في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حذر رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال خاتمي، من أن أي خطأ من العدو قد يعرض أمنه وأمن المنطقة للخطر، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تقدم كبير في القدرات الصاروخية والدفاع الجوي منذ النزاعات السابقة.

كما سلط خاتمي الضوء على التقدم المحرز في القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً إلى تحسينات كبيرة منذ النزاعات السابقة، وقال: "اليوم، بلا شك، فإن قواتنا الصاروخية وقوات الدفاع الجوي لدينا، وغيرها من جوانب قدراتنا الدفاعية، في حالة أقوى وأكثر تقدماً مما كانت عليه قبل حرب الأيام الاثني عشر"، معرباً عن ثقته في جاهزية إيران العسكرية الحالية.

وشدد خاتمي على أن أي هجوم على إيران سيترتب عليه عواقب وخيمة وبعيدة المدى، مضيفاً أن بلاده لا تسعى للحرب، لكنها مستعدة للتصدي لأي تهديد، كما أشاد بموقف الدول المجاورة التي أكدت عدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها لأي هجوم على إيران.