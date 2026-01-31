مستقبل وطن مهنئا منتتخب اليد ببطولة أفريقيا: فوز مشرف يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية

تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة اليد لاعبين وجهازا فنيا وإداريا، بمناسبة التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس قوة وإمرار أبطال المنتخب.

وأكد الحزب أن هذا الفوز المشرف يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية لمصر، متمنيا لمنتخبنا الوطني دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات والبطولات، ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد برواند بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 37-24، وذلك في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبًا.

وبهذا اللقب يرفع منتخب مصر عدد ألقابه إلى 10 في تاريخه ليتساوي مع منتخب تونس في عدد الألقاب، ويتوج منتخب مصر باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

في سياق متصل، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالمياً».

وأضاف الرئيس: «فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم».