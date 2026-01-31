قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
برلمان

مستقبل وطن مهنئا منتتخب اليد ببطولة أفريقيا: فوز مشرف يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية

منتخب اليد
منتخب اليد
عبد الرحمن سرحان

تقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة اليد لاعبين وجهازا فنيا وإداريا، بمناسبة التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس قوة وإمرار أبطال المنتخب.

وأكد الحزب أن هذا الفوز المشرف يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية لمصر، متمنيا لمنتخبنا الوطني دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات والبطولات، ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد برواند بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 37-24، وذلك في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبًا.

وبهذا اللقب يرفع منتخب مصر عدد ألقابه إلى 10 في تاريخه ليتساوي مع منتخب تونس في عدد الألقاب، ويتوج منتخب مصر باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

في سياق متصل، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالمياً».

وأضاف الرئيس: «فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والإنجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم».

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن منتخب مصر الوطني لكرة اليد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

