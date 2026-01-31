زيلينسكي: نستعد لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نحن على اتصال دائم بالجانب الأمريكي، ونتوقع منهم تفاصيل محددة بشأن الاجتماعات المقبلة، ونتطلع إلى عقد اجتماعات الأسبوع المقبل، ونجري الاستعدادات اللازمة لها".

وفي وقت سابق، عُقدت اجتماعات في ميامي بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل ديميترييف، والوفد الأمريكي لإجراء مفاوضات، وصفها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، بأنها "فعالة وبناءة".

كتب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقع "إكس" الإخباري، عن اجتماعاته مع كيريل ديميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كانت الاجتماعات فعالة وبناءة، كجزء من جهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأوكراني".

ووفقا لويتكوف، ضم الوفد الأمريكي وزير الخزانة سكوت باسنت، وصهر ترامب جاريد كوشنر، وكبير مستشاري البيت الأبيض جوش غرينباوم، بالإضافة إلى ويتكوف نفسه، وكتب أيضا: "خرجنا من الاجتماع متفائلين بأن روسيا تعمل على تحقيق السلام في أوكرانيا".