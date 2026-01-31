وزير الأوقاف للمتسابق أشرف سيف: أنت في التجويد أحسن بكتير من الترتيل

بدأت الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائي ببرنامج دولة التلاوة، والتي تضم 3 أصوات من أقوى الأصوات وفي نهاية الحلقة سنعرف من سيصل إلى المرحلة النهائية من المتسابقين السبعة خلال حلقة أمس وحلقة اليوم.

وقرأ المتسابق أشرف سيف، آيات قرآنية من سورة "الغاشية" وأشاد بتلاوته الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وكذلك الشيخ حسن عبد النبي، الذي طلب منه قراءة آيات من سورة الغاشية مرة أخرى ولكن بطريقة مجودة.

ودخل أشرف سيف، في تلاوة مزدوجة مع القارئ الشيخ طه النعماني، بطلب من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وعلق الشيخ حسن عبد النبي، أن القراءة التجويدية أقوى من قراءة الترتيل وأيده في ذلك وزير الأوقاف، الذي قال للمتسابق: أنا مستغرب انت ليه بدأت بالترتيل؟ انت في التجويد أقوى بكتير، ورد عليه أشرف سيف قائلا: أنا بحب الترتيل.