دولة التلاوة.. وزير الأوقاف للمتسابق محمد كامل: عايزين نسمع حاجة خالدة للتاريخ| فيديو

بدأت الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائي ببرنامج دولة التلاوة، التي تضم 3 أصوات من أقوى الأصوات وفي نهاية الحلقة سنعرف من سيصل إلى المرحلة النهائية من المتسابقين السبعة خلال حلقة أمس وحلقة اليوم.

بدأت الحلقة بتلاوة المتسابق محمد كامل، الذي وجه إليه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رسالة تشجيعية قبل القراءة قائلا :"عايزك يا شيخ محمد تتألق وتبدع، انسى اللجنة وانسى المسابقة واستعرض مهارة حنجرتك وموهبتك، عايزين نسمع حاجة خالدة للتاريخ".

وبعد القراءة، قال وزير الأوقاف، إنه كان مبدعا وتفوق على نفسه وأعجبت لجنة التحكيم وهذه شهادة تستحق كل التقدير.

ودخل المتسابق محمد كامل، مع الشيخ طه النعماني في تحدي بتلاوة بداية سورة الرحمن ، بعد إصرار من وزير الأوقاف على أن يقرآن معا، قائلا "عايز الشيخ طه يختار مقام صعب فيه تحدي".

وقال الشيخ حسن عبد النبي: النهاردة أفضل يوم للشيخ محمد، وتستحق من الآن تسجيل مصحف مرتل أو مصحف مجود.

وقال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات: محمد من أنقى الأصوات في المسابقة، صوت فيه لمعان وبريق.