"دولة التلاوة".. تعرف على آخر تفاصيل المسابقة والمفاجأة الاستثنائية للأطفال

يحظى برنامج المسابقات دولة التلاوة باهتمام واسع من جمهور المتابعين خلال الفترة الماضية، ويصبح حديث رواد التواصل الاجتماعى بعد انتهاء كل حلقة من حلقاته سواء بالإشادة بالمتسابقين أو بالتعاطف مع الذين يودعون المسابقة، حيث تعلق الجمهور بالمتسابقين لجمال أصواتهم فى تلاوة القرآن الكريم.

وكان قد تجاوز عدد المتسابقين الذين شاركوا في اختبارات "دولة التلاوة" 14 ألف متسابق، وتم تصفية هؤلاء المتسابقين عبر مراحل متعددة، انتهت باختيار 32 متسابقاً فقط للمرحلة النهائية، وقد ودع البرنامج فى الأسابيع الماضية، 25 متسابقا.

وتأهل الأسبوع الماضي 7 من المتسابقين، وهم: المتسابق محمد القلاجى، ومحمد حسن عبد الحليم، محمود السيد، أحمد على، محمد كامل، أشرف سيف، ومحمود كمال.

وسوف يتم تقسيم هؤلاء المتسابقين على حلقتين الأولى كانت أمس “الجمعة” ١١ شعبان ١٤٤٧هـ، ٣٠-٠١-٢٠٢٦م، وشارك فيها 4 متسابقين، والثانية ستكون اليوم السبت، وسيشارك فيها الثلاثة أصوات الآخرين.

وفى نهاية حلقة اليوم سوف نعرف من سيودع المسابقة من السبعة أصوات المتبقين.

مفاجأة لأطفال دولة التلاوة

وأعلنت وزارة الأوقاف، ممثلةً في الدكتور أسامة الأزهري، خلال حلقة أمس "الجمعة"، عن مفاجأة جميلة لأطفال دولة التلاوة الذين خرجوا من المسابقة، وهى إقامة حلقة استثنائية خاصة تضم جميع الأطفال المتسابقين في برنامج "دولة التلاوة"، لاختيار أفضل الأصوات من بين المشاركين في المراحل السابقة.

وقال وزير الأوقاف خلال حديثه في البرنامج أمس “الجمعة” : "إن تفاعل الجمهور مع أطفال دولة التلاوة كان كبيرًا جدًا، ونزولًا على إرادة الجمهور وإكرامًا للطفولة والمواهب الصاعدة، قررنا تخصيص حلقة كاملة للمواهب الشابة، لإتاحةً لهم الفرصة للتألق وبروز النجوم المستقبليين في سماء الوطن ودولة التلاوة".

ولفت إلى أنه "منحاز للطفولة انحيازًا مطلقًا، وسيدعم هؤلاء الأطفال حتى يرى منهم في المستقبل القريب النجوم العظام في مجال التلاوة. فالأصوات الشابة مثل النبتة الذهبية التي يجب رعايتها وتشجيعها".

مواعيد برنامج دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة يُذاع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات: الناس، والحياة، وCBC، ومصر للقرآن الكريم، إلى جانب عرضه على منصّات وزارة الأوقاف المصرية ومنصّة Watch It.

وتُعرض الإعادة عبر القنوات نفسها يومي السبت والأحد، في تمام الساعة الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا.

دولة التلاوة

برنامج دولة التلاوة هو برنامج مسابقات تلفزيوني مصري ضخم أطلق في نوفمبر 2025 بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة

وتضم لجنة تحكيمه نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز مسابقة دولة التلاوة

وتشهد كل حلقة خروج أحد المتسابقين أو أكثر، وصولًا إلى اختيار الفائزين في فرعي البرنامج: الترتيل والتجويد.

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

ويستمر عرض البرنامج، حتى أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حيث ستُعرض خلالها الحلقة النهائية للموسم الأوّل.

أهداف برنامج دولة التلاوة

ويأتي "دولة التلاوة" كـ"أكبر منصة لاكتشاف المواهب الشابة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة للقراء، حيث يسعى إلى إعادة ربط المستمعين بالقرآن الكريم، من خلال تلاوات خاشعة تُقدَّم بروح الوقار والسكينة، وبأسلوب يعكس أصالة المدرسة المصرية في التلاوة.

كما انه يعيد لنا حضورنا الفاعل مع القرآن الكريم، لا بوصفه تلاوة تُطرب الأسماع، بل نورًا يسكب قيمه في العقول وأثره في النفوس، فيبني إنسانًا سويًا.

كما يعمل على نشر ثقافة التلاوة المنضبطة بالأحكام والأداء الحسن، وترسيخ التدبّر لمعاني القرآن كقيمة معرفية وروحية، تُسهم في تفعيل أثر القرآن في البيوت والمدارس والمجتمع عبر تشجيع الحفظ والقراءة وخلق اهتمام واسع من مختلف الفئات، مع بناء شراكات مؤسسية تعيد للقرآن دوره كقوة حضارية هادفة، ليصبح القرآن نورًا يسري في الحياة ويهدي دروبها كلّها.

وبالفعل يحظى «دولة التلاوة» باهتمام واسع من الجمهور، لما يقدمه من محتوى روحاني يبعث على الطمأنينة، ويسهم في تهذيب النفوس، ويؤكد أن القرآن الكريم يظل المصدر الأول للسكينة والراحة النفسية، مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال.