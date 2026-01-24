محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة

تأهل 7 متسابقين من برنامج «دولة التلاوة» إلى المرحلة المقبلة، خلال الحلقة الثانية والعشرين، وهم: محمد القلاجي، وحصل على 275 درجة، وأشرف سيف، وحصل على 275 درجة، ومحمد حسن عبد الحليم، وحصل على 274 درجة.

كما حصل محمود السيد، على 271 درجة، وأحمد علي، وحصل على 273 درجة، ومحمد كامل، وحصل على 273 درجة، ومحمود كمال، وحصل على 274 درجة.

حصل القارئ خالد عطية على أقل الدرجات، ليغادر المنافسات، لكن المشهد الحقيقي كان في الروح والأخلاق؛ قبّل وصافح زملاءه المتسابقين في لقطة إنسانية راقية، وردّوا عليه بالمحبة نفسها.

وقال خالد عطية في تصريح له عقب خسارته: الحمد لله الذي ما انتهى دربٌ ولا خُتم جهدٌ ولا تمّ سعيٌ إلا بفضله وكرمه وتوفيقه.. أغادر اليوم دولة التلاوة، غير آسفٍ على مقامٍ فات ولا حزينٍ على مرحلةٍ انتهت فمجال القرآن أوسع من منصة وأبقى من ترتيب ومدده موصولٌ لاينقطع وبه الرفعة فى الدنيا والآخرة.



وأضاف: كانت منافسات ممتعة وطيبة التقيت فيها مع إخوتى وأحبابى وكان بيننا كلُ الود والإحترام وحبُ الخير لبعضنا.. أسأل الله أن يحفظهم ويرفعهم جميعاً بالقرآن.



وواصل: حقيقى ممنون جدًا لكل كلمة تشجيع ودعم ومحبة وشاكر جداً لدعواتكم الطيبه ،ربنا يجزيكم خير ويجعلنا دائماً من أهل القرآن.

وختم: تسابقنا والقرآنُ غايتُنا العُلا.. فما خابَ عبدٌ بالكتابِ ولا خَلا.. وإن فازَ قومٌ فالفـؤادُ يُباركُ.. ففي حُبِّه يحيا الوفاقُ ويُوصَلا.. هو الفوزُ إن سكنت حروفُه الضلوعَ.. وإن صار دربُ العمرِ نورًا مُرسَلا.. وَيَا رَبِّ صَيِّرْنِي مِنَ الحُفَّاظِ كِي أَنَالَ رِضَاكَ، وَتَكُونَ لِي مُؤَمَّلاَتَنَافَسْتُ فِيهِ كَي أَنَالَ كَرَامَةً وَأَجْنِيَ مِنْ بَدْرِ السَّمَاءِ تَهَلُّلَا.





