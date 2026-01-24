دموع الخشوع.. أحمد علي يتألق في الحلقة 22 لدولة التلاوة ويثير إعجاب لجنة التحكيم

أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة بقراءة المتسابق أحمد علي خلال الحلقة 22، حيث وصفوا صوته بالقوي والمتميز، مؤكدين أن لديه مستقبلًا واعدًا في فنون التلاوة، وأداؤه قدّم نموذجًا يُدرّس لمحبي القرآن الكريم.

معاني القرآن بصدق وإخلاص

وعقب الانتهاء من التلاوة، لم يتمالك أحمد نفسه وبكى تأثرًا بالآيات، مشيرًا إلى أنه يسعى للتفاعل مع معاني القرآن بصدق وإخلاص، بعيدًا عن الرياء أو النفاق.

اكتشاف المواهب الجديدة

ويهدف البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة، وCBC، والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.