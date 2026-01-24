قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

غدا.. إعلان نتائج المتسابقين الذين سيستمرون في دولة التلاوة

منار عبد العظيم

كشفت الإعلامية آية عبد الرحمن عن أن الحلقة المقبلة في دولة التلاوة ستشهد إعلان النتائج الحاسمة بشأن المتسابقين الذين سيستمرون في البرنامج، والذين سيغادرونه.

هدف البرنامج

"دولة التلاوة" يعد من أضخم البرامج التي تُعرض على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It. 

يُبث البرنامج يومي الجمعة والسبت في الساعة التاسعة مساءً، ويهدف إلى تسليط الضوء على الموهوبين في مجال التلاوة والتجويد من جميع أنحاء مصر. 

من خلال هذا البرنامج، يتم تقديم فرصة للمشاركين لتحسين مهاراتهم تحت إشراف لجنة تحكيم علمية ودينية، بالإضافة إلى تقديم جوائز ضخمة للفائزين.

لجنة التحكيم: قمم دينية وصوتية

تعد لجنة التحكيم في "دولة التلاوة" من أبرز الشخصيات في مجالي العلوم الدينية والصوتية، بما في ذلك:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني: المعروف بدوره البارز في مجال التوعية الدينية.

الشيخ طه النعماني: القارئ المعروف في مجال التلاوة.

ويدعم اللجنة عدد من ضيوف الشرف، من بينهم شخصيات دينية مرموقة مثل:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري: وزير الأوقاف.

فضيلة الدكتور علي جمعة: عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

القارئ الشيخ أحمد نعينع: أحد أبرز القراء في مصر.

مشاركة واسعة من المتسابقين

تجاوز عدد المتسابقين الذين شاركوا في اختبارات "دولة التلاوة" 14 ألف متسابق، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على المسابقة من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. تم تصفية هؤلاء المتسابقين عبر مراحل متعددة، انتهت باختيار 32 متسابقاً فقط للمرحلة النهائية. 

هذه المراحل تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري.

الجوائز والتكريم

تعتبر جوائز "دولة التلاوة" من بين الأكبر في هذا المجال، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 3.5 مليون جنيه مصري. يحصل الفائزان بالمركز الأول في كل من فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يعتبر برنامج "دولة التلاوة" من الخطوات الرائدة التي تسعى لدعم المواهب القرآنية وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم. البرنامج لا يقتصر فقط على اكتشاف المواهب، بل يعمل على إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، مما يسهم في تعزيز الهوية الدينية وحماية التراث الإسلامي.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة حلقة دولة التلاوة

