توك شو

دولة التلاوة عن محمد حسن: صوتك بيدخل القلب وخارج من القلب..مش لاقيين خطأ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

في حلقة جديدة من برنامج "دولة التلاوة"، عبرت لجنة التحكيم عن إعجابها الكبير بقراءة المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم، الذي قدم أداءً رائعًا خلال الحلقة الـ21.

 حيث علق الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، قائلا: "مش لاقيين نتطلع مين أحسن من مين من جمال الأصوات". 

وأضاف أن صوت محمد حسن "يدخل القلب خارج من القلب للقلب"، وهي علامة على القبول الكبير الذي يتمتع به المتسابق.

14 ألف متسابق يتنافسون في البرنامج

تقدّم أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر لاختبارات "دولة التلاوة"، التي تُقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تشارك في لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، مثل الشيخ حسن عبد النبي والدكتور طه عبد الوهاب وخبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى الداعية مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني.

جوائز ضخمة للفائزين: 3.5 مليون جنيه

تُعدّ جوائز البرنامج من بين الأضخم في مجال المسابقات القرآنية، حيث تصل القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج إلى 3.5 مليون جنيه. يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، إلى جانب شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان المقبل.

رسالة البرنامج: إحياء فنون التلاوة وتعزيز مكانة مصر الدينية

يُعتبر "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة. يُقدّم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن ويعزز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

