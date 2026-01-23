صوت خالد.. برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد

قدم "دولة التلاوة"، تقرير تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، حيث تم الاحتفاء بالشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، أحد أبرز الأصوات في تاريخ التلاوة المصرية.

وجرى تسليط الضوء على مسيرته العطرة وتقديمه كأحد أهم الأعلام الذين كتبوا صفحات خالدة في كتاب التلاوة المصرية.

حياة الشيخ شعبان الصياد ومسيرته القرآنية

بداية مسيرته:

وُلد الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في عام 1948 في قرية صراوة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، ونشأ في بيئة محبة للقرآن الكريم وحرص منذ صغره على حفظه.

رحلة التلاوة

تلقى تعليمه القرآني في كتاب الشيخة زينب، حيث أظهر تميزاً منذ بداية حياته.

وفي عام 1975، تم اعتماده قارئًا للقرآن الكريم في الإذاعة المصرية، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته العطرة.

اعتُبر الشيخ شعبان الصياد واحدًا من أصوات التلاوة المميزة، حيث وصفه الموسيقار عمار الشريعي بأنه "صوت كسر كل قواعد الموسيقى" بفضل انسيابيته ومرونته في الأداء.

صوته كان قادرًا على أن يلامس القلوب ويترك أثراً عميقاً في المستمعين.

إسهاماته في الفن القرآني:

تفرد الشيخ شعبان بأسلوبه الفريد في التلاوة، حيث كان يجمع بين التفسير الفطري للآيات والصوت الطروب.

ترك بصماته في العديد من محافل القرآن الكريم، سواء في مصر أو في دول أخرى.

برنامج دولة التلاوة ومشاركته في إبراز المواهب القرآنية

شهد البرنامج إقبالًا واسعًا من المتسابقين في مختلف أنحاء مصر، حيث بلغ عدد المشاركين في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق.

لجنة تحكيم دولة التلاوة

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، مثل الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالإضافة إلى القارئ الشيخ طه النعماني.

جوائز البرنامج وتكريم الفائزين

تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما سيحظيان بتسجيل كامل للمصحف الشريف بصوتيهما إذاعته على قناة مصر قرآن كريم.