قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

شهدت الحلقة الـ 21 من برنامج "دولة التلاوة" مشاركة مميزة للمتسابق محمد القلاجى، الذي أبدع في تلاوته.

وأشادت لجنة التحكيم- التي تضم خيرة العلماء والمتخصصين في فنون التلاوة- بجمال أدائه واتقانه لأحكام التجويد.

إشادة كبيرة من الدكتور طه عبد الوهاب

من جهته، أثنى الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، على موهبة القلاجى، قائلاً: "ممكن تتبناني؟.. أنت عملاق في فن التلاوة، ويجب أن تنمي هذه الموهبة الرائعة".

وكان هذا التصريح، بمثابة تقدير كبير من أحد أبرز الخبراء في هذا المجال؛ مما يعكس قوة الأداء وجمال الصوت الذي يتمتع به القلاجي.

الدكتور أسامة الأزهري يهنئ القلاجي ويؤكد استمراره في التألق

وفي تصريح آخر، أشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بمستوى المتسابق القلاجى قائلاً: "نجمك يزداد صعودًا، والتنافس لا يزيدك إلا تألقًا، وأنا فخور بك وأتمنى لك كل النجاح". 

مشاركة واسعة في اختبارات “دولة التلاوة”

برنامج "دولة التلاوة"، الذي يعرض بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهد إقبالاً كبيرًا من المتسابقين، حيث شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. تم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، وذلك بعد مراحل تصفية دقيقة.

لجنة تحكيم تضم أبرز القامات الدينية والعلمية

تتكون لجنة التحكيم من نخبة من أبرز الشخصيات العلمية والدينية في مصر والعالم الإسلامي، مثل الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، بالإضافة إلى الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني. كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل الدكتور أسامة الأزهري وفضيلة الدكتور علي جمعة، بالإضافة إلى القارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

برنامج "دولة التلاوة" يقدم جوائز ضخمة للمتسابقين الفائزين، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما. 

كما يتم تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتهما وإذاعته على قناة "مصر قرآن كريم". بالإضافة إلى ذلك، سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة

يأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تلاوة القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، ويعتبر خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني المستنير.، 

برنامج "دولة التلاوة" لا يقتصر على اكتشاف المواهب، بل يسعى أيضًا لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة وتعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للقرآن الكريم، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رسالة وزارة الأوقاف في نشر الوسطية والاعتدال في المجتمع، ورفع الوعي الديني لدى الشباب.

دولة التلاوة محمد القلاجى الدكتور أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب يكشف أسرار «الصين من الداخل» لأحمد السعيد

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتاب وجوائز .. الروائية إنعام كجه جي تحتفي بحصولها على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

مكان الواقعة

المعاينة الأولية تكشف عن سبب وفاة أم وأبنائها الأربعة في شبرا الخيمة

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد