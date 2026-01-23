ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا

شهدت الحلقة الـ 21 من برنامج "دولة التلاوة" مشاركة مميزة للمتسابق محمد القلاجى، الذي أبدع في تلاوته.

وأشادت لجنة التحكيم- التي تضم خيرة العلماء والمتخصصين في فنون التلاوة- بجمال أدائه واتقانه لأحكام التجويد.

إشادة كبيرة من الدكتور طه عبد الوهاب

من جهته، أثنى الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، على موهبة القلاجى، قائلاً: "ممكن تتبناني؟.. أنت عملاق في فن التلاوة، ويجب أن تنمي هذه الموهبة الرائعة".

وكان هذا التصريح، بمثابة تقدير كبير من أحد أبرز الخبراء في هذا المجال؛ مما يعكس قوة الأداء وجمال الصوت الذي يتمتع به القلاجي.

الدكتور أسامة الأزهري يهنئ القلاجي ويؤكد استمراره في التألق

وفي تصريح آخر، أشاد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بمستوى المتسابق القلاجى قائلاً: "نجمك يزداد صعودًا، والتنافس لا يزيدك إلا تألقًا، وأنا فخور بك وأتمنى لك كل النجاح".

مشاركة واسعة في اختبارات “دولة التلاوة”

برنامج "دولة التلاوة"، الذي يعرض بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شهد إقبالاً كبيرًا من المتسابقين، حيث شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. تم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، وذلك بعد مراحل تصفية دقيقة.

لجنة تحكيم تضم أبرز القامات الدينية والعلمية

تتكون لجنة التحكيم من نخبة من أبرز الشخصيات العلمية والدينية في مصر والعالم الإسلامي، مثل الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، بالإضافة إلى الداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني. كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل الدكتور أسامة الأزهري وفضيلة الدكتور علي جمعة، بالإضافة إلى القارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

برنامج "دولة التلاوة" يقدم جوائز ضخمة للمتسابقين الفائزين، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما يتم تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتهما وإذاعته على قناة "مصر قرآن كريم". بالإضافة إلى ذلك، سيتشرف الفائزان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة

يأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تلاوة القرآن الكريم من مختلف محافظات مصر، ويعتبر خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني المستنير.،

برنامج "دولة التلاوة" لا يقتصر على اكتشاف المواهب، بل يسعى أيضًا لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة وتعزيز مكانة مصر كداعم رئيسي للقرآن الكريم، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رسالة وزارة الأوقاف في نشر الوسطية والاعتدال في المجتمع، ورفع الوعي الديني لدى الشباب.