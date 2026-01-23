قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الأوقاف: مصر دولة عظيمة خلقها الله للخلود والبقاء

منار عبد العظيم

شهدت الحلقة الـ21 من برنامج "دولة التلاوة" الذي يُعرض في إطار تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خطابًا مؤثرًا من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أعرب خلاله عن فخره بمصر وبقدرتها المستمرة على الحفاظ على مكانتها الدينية والعلمية، قائلاً: "هذا البلد العظيم خلقه الله تعالى للخلود والبقاء".

وأضاف الأزهري، أن مصر لن تتوقف أبدًا عن إنجاب النماذج المبدعة في شتى المجالات، بما في ذلك فنون تلاوة القرآن الكريم.

وألقى الأزهرى، قصيدة، تفيض بالحب والتقدير للقرآن الكريم، منها أبيات مثل: "أكرم بمن في مراقي المجد قد غرب.. ونحو مرمى ذر العلياء قد وثب".

إقبال ضخم على المسابقة

من جهة أخرى، شهدت التصفيات التمهيدية للمسابقة إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر، متنافسين على لقب أفضل مبدع في الترتيل والتجويد. ومن خلال مراحل تصفية دقيقة، تم اختيار أفضل 32 موهبة للمشاركة في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم متميزة

تضم لجنة تحكيم المسابقة نخبة من كبار القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، على رأسهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني. 

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم الدكتور علي جمعة، والقارئ المغربي عمر القزابري، وغيرهم من الأسماء اللامعة.

جوائز ضخمة للفائزين

البرنامج يقدم جوائز ضخمة للمشاركين، حيث سيحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملاً بصوتيهما، وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم". 

كما سيكون لهما شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

تستهدف المسابقة دعم المواهب القرآنية في مصر، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي في العالم الإسلامي. وتعد "دولة التلاوة" خطوة جديدة لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتهيئة جيل جديد من المقرئين لرفع راية القرآن الكريم في المستقبل.

تواصل مسابقة "دولة التلاوة" تحقيق نجاحات كبيرة في اكتشاف وتنمية المواهب الشابة، لتظل مصر دائمًا مركزًا إشعاعيًا للعلم والتلاوة في العالم الإسلامي.

وزير الأوقاف دولة التلاوة الدكتور أسامة الأزهرى

