جونيور نجل كريستيانو رونالدو يلتقط صورة مع الشيخ الصغير عمر علي نجم دولة التلاوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جونيور نجل كريستيانو رونالدو مع الشيخ عمر علي نجم دولة التلاوة، ما أثار ضجة كبيرة.

الشيخ عمر علي

وجاء أبرز التعليقات من أحد الشيوخ المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وإنه لكتاب عزيز… جونيور ابن رونالدو يتشرف بالصورة مع الشيخ عمر المؤدب الجميل وهو من طلب الصورة معه .. ما أجمل القرآن وما أجمل العمل به والإخلاص له .. علموا أولادكم القرآن يا سادة".

دولة التلاوة

وكان قد علق الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على قراء برنامج “دولة التلاوة”، أشرف سيف، ومحمد وفيق حسن.

وقال أسامة الأزهري، عن المتسابق أشرف سيف، “تلاوة حسنة ورائقة وطاقة عالية كلها نور وسعيد بيك ومتفائل وإن شاء الله تنور الدنيا بالقرآن”.

وأستكمل وزير الأوقاف في تعليقه على المتسابق محمد وفيق حسن، قائلا “أطربتنا جميعا بتلاوة حسنة ورائقة وخامة صوته تدرجت وصعدت فى معراج القرآن الكريم”.

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.