تنوروا الدنيا بالقرآن .. أسامة الأزهري يعلق على أداء متسابقين بدولة التلاوة

علق الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على قراء برنامج “دولة التلاوة”، أشرف سيف، ومحمد وفيق حسن.

وقال أسامة الأزهري، عن المتسابق أشرف سيف، “تلاوة حسنة ورائقة وطاقة عالية كلها نور وسعيد بيك ومتفائل وإن شاء الله تنور الدنيا بالقرآن”.

وأستكمل وزير الأوقاف في تعليقه على المتسابق محمد وفيق حسن، قائلا “أطربتنا جميعا بتلاوة حسنة ورائقة وخامة صوته تدرجت وصعدت فى معراج القرآن الكريم”.

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.