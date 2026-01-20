الرئيس السيسي يشارك في جلسة مخصصة لمصر بمنتدي دافوس غدا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصاديالعالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

سيتوجه الرئيس صباح الغد الى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقباله بورجي برنده رئيس المنتدىالاقتصادي العالمي.



وسيعقد لقاء ثنائي مع السيد بورجي برنده رئيس المنتدى.



وعقب ذلك سيتوجه الرئيس وبصحبته رئيس المنتدى الى القاعة الرئيسية

جلسة مخصصة لمصر



كما سيشارك الرئيس في جلسه الحوار الخاصة برئيس الجمهورية (جلسة مخصصة لمصر)، سيلقي خلالها رئيسالمنتدى كلمة، ثم يلقي الرئيس كلمة، وسوف يعقب ذلك حوار تفاعلي بين الرئيس والحضور.



وخلال اليوم، سوف يشارك الرئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية (جلسة للشركات المهتمة اوالتي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر - ويشارك فيها حوالي ٦٠ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية).