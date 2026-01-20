جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا

يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، صباح غد الأربعاء ، الى قاعة المؤتمرات بدافوس، حيث يكون في استقباله بورجي برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع السيد بورجي برنده رئيس المنتدى ، وبانتهاء اللقاء يتوجه السيد الرئيس وبصحبته رئيس المنتدى الى القاعة الرئيسية ، وعقب ذلك، يشارك الرئيس في جلسة الحوار الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية ، وهي جلسة مخصصة لمصر ، يلقي خلالها رئيس المنتدى كلمة، ثم يلقي السيد الرئيس كلمة ، يعقبها حوار تفاعلي بين السيد الرئيس والحضور.

وخلال اليوم ، سيشارك السيد الرئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، وهي جلسة للشركات المهتمة والتي لديها اهتمام بالإستثمار في مصر ، يشارك فيها حوالي 60 من رؤساء وممثلي الشركات العالمية.