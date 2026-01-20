بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم.

ومن المقرر أن يتناول موسى خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس، مشيرا إلى أن هذا المنتدي يشهد معركة أوروبية أمريكية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن جدول أعمال المنتدى يتضمن سلسلة من الفعاليات يشارك فيها قادة دول ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب ممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع الخاص.

واضاف أن سوف تتناول جلسات المنتدى موضوعات تتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ودعم مسارات الازدهار العالمي، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار كقاطرة للنمو، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري.