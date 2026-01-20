قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء سريان وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد أربعة أيام
وزير التعليم العالى: منح 35 ألف منحة للطلاب المتميزين خلال 2025/2026
الرئيس السيسي يشارك في جلسة مخصصة لمصر بمنتدي دافوس غدا
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميندي يخرج عن صمته.. هل تعمد "دياز" إهدار ركلة جزاء المغرب؟

ميندي ودياز
ميندي ودياز
أحمد أيمن

حسم إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال لكرة القدم، الجدل الدائر حول ما إذا كان قد اتفق مع لاعب منتخب المغرب إبراهيم دياز على إضاعة ركلة الجزاء المشكوكة في نهايتها خلال نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

أقيمت المباراة النهائية في الرباط بالمغرب، ووُجّهت إليها أنظار الجماهير القارية، حيث انتهى اللقاء بفوز السنغال 1-0 بهدف سجّله بابي جاييه في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول. 

أحداث مباراة السنغال والمغرب 

الجدل بدأ بعد أن ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا هدفًا كان محتسبًا لصالح السنغال قبل أن يحتسب في اللحظات التالية ركلة جزاء لصالح المغرب بعد ارتطام لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز في منطقة جزاء السنغال عقب تماس مع الحاجي ماليك ضيوف. 

رد فعل فريق السنغال كان حاسمًا في تلك اللحظة، إذ توجه اللاعبون إلى غرف الملابس احتجاجًا على قرار الحكم، مما أثار شكوكًا حول قانونية استكمال المباراة من الأساس، قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة لاستئناف اللقاء. 

ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب أُسفرت عن فرصة قوية، لكن دياز أضاعها بطريقة “بانينكا” العجيبة عند تصدي حارس السنغال إدواردو ميندي للكرة، وهو ما أثار مزيدًا من الانتقادات والتساؤلات حول إدارة المباراة. 

ميندي يحسم جدل ضربة الجزاء 

وعن إهدار ابراهيم دياز ركلة جزاء المغرب، أكد إدوارد ميندي، حارس مرمى السنغال، أن ما حدث كان جزءاً من مجريات المباراة وليس نتيجة اتفاق مُسبق بينهما. 

رد ميندي جاء عبر تصريحات مع شبكة beIN SPORTS التلفزيونية، حيث أكد أن هناك العديد من الأحداث التي وقعت بعد احتساب ركلة الجزاء، لكنه رفض الإيحاء بأن هناك ترتيباً مسبقاً بينه وبين دياز لإضاعة الركلة، وقال: «دياز حاول تنفيذ الكرة بأسلوب “بانينكا*”، لكنني حافظت على مركزي وقد نجحت في التصدي لها، لذا يجب أن يتوقف الجدل عند هذا الحد.»

وأضاف ميندي: «كرة القدم هي من فازت في النهاية، والمغرب كان ينتظر هذا اللقب منذ أكثر من خمسين عاماً، وكل شيء بدا وكأنه في صالحهم، لكننا ردَّدنا بطريقتنا.» 

وأوضح أن ما جرى في غرفة الملابس بعد انسحاب المنتخب السنغالي الأولي «سيظل بين اللاعبين»، مؤكداً أنهم «دخلوا الغرفة معاً وعادوا معاً»، وأن بإمكانهم أن «يفخروا بأدائهم رغم النتيجة.» 

التصريحات تأتي في سياق جدل واسع عبر منصات التواصل ومجتمعات كرة القدم، حيث تداول البعض فكرة أن هناك تنسيقاً بين اللاعبين حول ركلة الجزاء لتهدئة التوتر، لكن رد ميندي خرج عن صمته وأكد أن هذه الفرضية غير دقيقة ولم تكن قائمة في الواقع. 

مباراة المغرب والسنغال أحداث مباراة المغرب والسنغال ركلة جزاء المغرب ابراهيم دياز تصريحات ميندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب

البنك المركزي: لن يكون هناك طالب متفوق دون دعم

منحة من وزارة التعليم العالي

من كلية التمريض للطب.. طالب يروي كيف حصل على منحة من وزارة التعليم العالي

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجا تدريبيا للنواب الجدد.. غدا

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

المزيد