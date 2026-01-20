قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إعلامي: المغرب تنفي وقوع وفيات بسبب نهائي كأس أمم إفريقيا

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن وفاة مشجعي مباراة المغرب والسنغال بسبب نهائي كأس أمم إفريقيا.

نهائي كأس أمم إفريقيا

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وسائل إعلام مغربيه عن بيانات رسمية صادرة من الأجهزة الأمنية في المغرب تنفي حدوث أي وفيات سواء من الجانب المغربي أو من الجانب السنغالي بسبب نهائي كأس أمم إفريقيا".

وواصل منتخب السنغال تأكيد مكانته كأحد كبار الكرة الأفريقية من خلال مشاركاته البارزة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية حيث وصل إلى المباراة النهائية للبطولة أربع مرات في تاريخه محققا مزيجا من الانتصارات والخيبات التي شكلت هوية الفريق وميزت مسيرته القارية.

أول ظهور للسنغال نهائي 2002

كانت البداية في نهائي نسخة 2002 عندما التقى منتخب السنغال مع الكاميرون في مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح لتخرج السنغال خاسرة في أول تجربة لها على مستوى النهائي. 

رغم الخسارة ترك الفريق انطباعا جيدا وأظهر إمكانياته على الساحة القارية وهو ما شكل نقطة انطلاق لتطوير الجيل القادم من اللاعبين.

بعد سنوات من التطور والبناء وصل منتخب السنغال مرة أخرى إلى النهائي في نسخة 2019 ليواجه الجزائر. 

المباراة كانت مشحونة بالحماس لكن السنغال فشلت في هز الشباك وخسرت بهدف دون رد لتصبح وصيفة للبطولة. كانت الخسارة مريرة لكنها أعطت الفريق الدافع لتقوية صفوفه والعودة بشكل أقوى في النسخ التالية.

في نسخة 2021 تحقق الحلم أخيرا عندما نجح منتخب السنغال في الفوز باللقب أمام مصر بركلات الترجيح، محققا أول لقب له في تاريخ البطولة. 

هذا الانتصار كان تتويجا لسنوات من العمل الجاد والبناء، وأكد صعود السنغال كقوة كروية قارية لا يمكن تجاهلها.

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

انتهاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج

مهلة الإعفاء انتهت.. طريقة سداد رسوم الهواتف الواردة من الخارج

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مسابقة الأم المثالية 2026

الشروط والأوراق المطلوبة.. موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

