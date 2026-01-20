إعلامي: المغرب تنفي وقوع وفيات بسبب نهائي كأس أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن وفاة مشجعي مباراة المغرب والسنغال بسبب نهائي كأس أمم إفريقيا.

نهائي كأس أمم إفريقيا

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وسائل إعلام مغربيه عن بيانات رسمية صادرة من الأجهزة الأمنية في المغرب تنفي حدوث أي وفيات سواء من الجانب المغربي أو من الجانب السنغالي بسبب نهائي كأس أمم إفريقيا".

وواصل منتخب السنغال تأكيد مكانته كأحد كبار الكرة الأفريقية من خلال مشاركاته البارزة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية حيث وصل إلى المباراة النهائية للبطولة أربع مرات في تاريخه محققا مزيجا من الانتصارات والخيبات التي شكلت هوية الفريق وميزت مسيرته القارية.

أول ظهور للسنغال نهائي 2002

كانت البداية في نهائي نسخة 2002 عندما التقى منتخب السنغال مع الكاميرون في مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح لتخرج السنغال خاسرة في أول تجربة لها على مستوى النهائي.

رغم الخسارة ترك الفريق انطباعا جيدا وأظهر إمكانياته على الساحة القارية وهو ما شكل نقطة انطلاق لتطوير الجيل القادم من اللاعبين.

بعد سنوات من التطور والبناء وصل منتخب السنغال مرة أخرى إلى النهائي في نسخة 2019 ليواجه الجزائر.

المباراة كانت مشحونة بالحماس لكن السنغال فشلت في هز الشباك وخسرت بهدف دون رد لتصبح وصيفة للبطولة. كانت الخسارة مريرة لكنها أعطت الفريق الدافع لتقوية صفوفه والعودة بشكل أقوى في النسخ التالية.

في نسخة 2021 تحقق الحلم أخيرا عندما نجح منتخب السنغال في الفوز باللقب أمام مصر بركلات الترجيح، محققا أول لقب له في تاريخ البطولة.

هذا الانتصار كان تتويجا لسنوات من العمل الجاد والبناء، وأكد صعود السنغال كقوة كروية قارية لا يمكن تجاهلها.