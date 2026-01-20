بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة

نجح نادي بيراميدز في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي الجونة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من محمود زلاكة ومصطفى زيكو ومروان حمدي في الدقائق 9 و22 و27 من انطلاق المباراة.

ويواجه بيراميدز الفريق الفائز من مباراة مودرن سبورت وبتروجت التي تقام في نفس التوقيت.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.