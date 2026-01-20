قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
رياضة

بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح نادي بيراميدز في التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي الجونة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من محمود زلاكة ومصطفى زيكو ومروان حمدي في الدقائق 9 و22 و27 من انطلاق المباراة.

ويواجه بيراميدز الفريق الفائز من مباراة مودرن سبورت وبتروجت التي تقام في نفس التوقيت.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط:  محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

نادي بيراميدز بطولة كأس مصر كأس مصر نادي الجونة الجونة

