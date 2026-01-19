قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وأدى الفريق تدريبه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الجونة للمبيت بها حتى موعد اللقاء.