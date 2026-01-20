قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كأس مصر.. موعد مباراة بيراميدز والجونة والقنوات الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، في لقاء يسعى من خلاله الفريق السماوي لمواصلةمشواره في البطولة والمنافسة على اللقب، بينما يطمح الجونة لتحقيق مفاجأة على أرضه وبين جماهيره.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز والجونة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة، وذلك ضمن مواجهات دور الـ16 من منافسات مسابقة كأس مصر لموسم 2025-2026، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والجونة

وتنقل مباراة بيراميدز والجونة عبر شاشة قناة أون سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس مصر، والتي تتيح متابعة اللقاء بشكل مباشر للجماهير في مختلف أنحاء الجمهورية.

قائمة بيراميدز لمباراة الجونة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين المختارة لخوض مواجهة الجونة، والتي شهدت تواجد عدد من العناصر الأساسية إلى جانب بعض البدائل، في إطار سعي الجهاز الفني لتحقيق التوازن بين الخبرة والجاهزية البدنية.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلًا من محمود جاد وزياد هيثم، بينما جاء في خط الدفاع محمود مرعي وأحمد سامي وعلي جبر وطارق علاء وكريم حافظ.

وفي خط الوسط تواجد بلاتي توريه وأحمد توفيق ومحمود زلاكة ووليد الكرتي وعبد الرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو وإيفرتون داسيلفا ومحمد رضا بوبو وحامد حمدان، فيما يقود الهجوم كل من يوسف أوباما وفيستون ماييلي ومروان حمدي ودودو الجباس.

ويدخل بيراميدز اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل امتلاكه قائمة قوية تضم عناصر مميزة محليًا وأفريقيًا، بينما يسعى الجونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الندية والإثارة.

نادي بيراميدز بيراميدز الجونة بطولة كأس مصر مباراة بيراميدز والجونة بيراميدز والجونة

