الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إصابة ثلاثة شباب إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع آخر. على طريق العيادية بشربين بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر  على طريق العبادية بشربين.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من: 
مهند عادل يحي 17 عاما  مقيم  العيادية بشربين بما بعد الارتجاج
وأحمد خالد السيد 16 عاما  مقيم  موسي شكرى شربين بجروح متفرقة بالجسم ومصطفى عبد الموجود السيد 19 عاما مقيم  ابو  زاهر بشربين بكسر مضاعف بالساق اليسرى.


تم نقل المصابين إلى مستشفى شرببن وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

